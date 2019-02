Chelsea, ricorso contro il blocco del mercato: “Rifiutiamo categoricamente la decisione della FIFA”

Dopo la sanzione della FIFA (clicca qui), che ha bloccato il mercato del Chelsea per le prossime due sessioni di mercato, la società di Abramovic ha deciso di presentare il ricorso. Lo ha annunciato lo stesso club inglese attraverso il seguente comunicato ufficiale: “Il Chelsea ha ricevuto questa mattina una decisione dalla commissione della FIFA in merito a presunte violazioni dei regolamenti FIFA relativi al trasferimento internazionale di giocatori di età inferiore ai 18 anni. La decisione impone un blocco del mercato per le prossime due sessione ed un ammenda di 600.000 Franchi Svizzeri. Il Chelsea FC rifiuta categoricamente i risultati della commissione disciplinare della FIFA e per questo motivo presenterà ricorso. Il club desidera sottolineare che rispetta l’importante lavoro svolto dalla FIFA in relazione alla protezione dei minori e ha collaborato pienamente con la FIFA durante tutta la sua indagine. Inizialmente, il Chelsea FC è stato accusato ai sensi degli articoli 19.1 e 19.3 in relazione a 92 giocatori. Accogliamo con favore il fatto che la FIFA abbia accettato che non vi siano violazioni in relazione a 63 di questi giocatori, ma il club è estremamente deluso dal fatto che la FIFA non abbia accettato le osservazioni del club in relazione ai restanti 29 giocatori. Il Chelsea FC ha agito in conformità con i regolamenti pertinenti e presenterà a breve il suo ricorso alla FIFA”.

