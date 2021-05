Chelsea-Real Madrid è 1-0 all’intervallo: decide Werner, due prodezze di Mendy

A Stamford Bridge si gioca Chelsea-Real Madrid, gara di ritorno delle semifinali di Champions League 2020-21. Si riparte dall’1-1 dell’andata con il gol in trasferta dei Blues che per adesso varrebbe l’accesso alla finale.

La prima chance è con Rudiger che impegna Mendy dalla lunghissima distanza, poi un lampo di Mount in area ma la retroguardia del Real si salva.

Al quarto d’ora Modric scalda i guantoni a Courtois, poi al 18′ Werner segna su ottima imbeccata di Chilwell, ma la sua posizione è irregolare. Orsato annulla dopo pochi istanti la marcatura del tedesco.

Al 26′ occasione per Benzema, il francese sprigiona un destro potente e preciso nell’angolino basso, ma l’intervento di Mendy fa capire come mai il Chelsea abbia subito così pochi gol in questi ultimi mesi.

Dopo la chance mancata per il Real, arriva il vantaggio Blues: al 28′ percussione centrale di Kanté, che dopo uno scambio con Werner imbuca in area per Havertz. L’ex Leverkusen prova a superare Courtois con un dolce pallonetto, la palla colpisce la traversa e sulla ribattuta c’è Werner, il più lesto di tutti a ribattere in rete.

A dieci minuti dal termine del primo tempo è ancora Benzema ad andare vicino al gol, ma sulla sua strada trova ancora un Mendy bravissimo ad impedirlo.

Finisce 1-0 per la squadra di Tuchel la prima metà di gara, per il Real è vitale trovare il pareggio per andare quantomeno ai tempi supplementari.

