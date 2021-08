Christian Pulisic, attaccante del Chelsea, è risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore sarà indisponibile per la gara contro l’Arsenal. L’annuncio è stato dato dal tecnico dei Blues Thomas Tuchel in conferenza stampa:

“Christian non giocherà, purtroppo è molto facile da spiegare: è risultato positivo al Covid e dovrà seguire i protocolli, quindi non sarà disponibile per la partita”.

Foto: Twitter Chelsea