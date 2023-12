Chelsea: protagonista sul mercato, ma che fatica in Premier! Ottavo ko e decimo posto

Nemmeno il primo gol in maglia Chelsea di Christopher Nkunku è servito a salvare il risultato. Il Chelsea di Mauricio Pochettino perde ancora, per l’ottava volta in appena diciotto giornate di Premier League e si trova al decimo posto in classifica, distante ben 18 punti dal primo posto e a 12 dal quinto posto occupato dal Manchester City. Un cammino disarmante quello dei Blues, che nonostante le centinaia di milioni spesi nelle ultime sessione di mercato, non sono ancora riusciti a trovare una quadra.

Foto: Instagram Chelsea