Chelsea, prima da titolare in Premier per Palestra: vittoria contro il Manchester United

31/10/2026 | 15:53:33

Marco Palestra si prende una giornata da ricordare. Il terzino italiano ha disputato la sua prima partita da titolare in Premier League con la maglia del Chelsea, scendendo in campo dal primo minuto nella sfida contro il Manchester United. A Stamford Bridge i Blues si sono imposti per 2-0, con le reti di Morgan Rogers e Cole Palmer, quest’ultimo su calcio di rigore. Una prima volta di prestigio per Palestra, schierato da Xabi Alonso sulla corsia difensiva. Il classe 2005 ha trovato spazio nell’undici iniziale, giocando per settantaquattro minuti, dopo un avvio di stagione condizionato da un problema fisico che aveva rallentato il suo inserimento in Inghilterra. La fiducia dell’allenatore rappresenta un passaggio importante nel percorso del giovane italiano, arrivato in estate dall’Atalanta. Il Chelsea ha sbloccato la gara nella ripresa, al 50′, con Morgan Rogers, bravo a finalizzare un’azione personale dopo il recupero del pallone da parte di Roméo Lavia. Al 64′ è arrivato il raddoppio di Cole Palmer dal dischetto, dopo l’intervento del VAR per un contatto tra Lisandro Martínez e Wesley Fofana. Il difensore dello United è stato poi espulso per doppia ammonizione. Per Palestra, dunque, una prima da titolare accompagnata da un successo importante. Il Chelsea ha conquistato tre punti contro il Manchester United, mentre il terzino italiano ha potuto vivere un’altra tappa significativa della sua avventura inglese, iniziata con grandi aspettative dopo le prestazioni mostrate in Serie A con il Cagliari.

Foto: x Chelsea