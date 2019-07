Chelsea, prestito in vista per il giovane difensore Ampadu

Ethan Ampadu, giovane difensore centrale del Chelsea, sarà ceduto in prestito dai Blues. Ad annunciarlo è proprio il club londinese, che su Twitter ha riportato le parole del tecnico Frank Lampard. L’ex centrocampista ha specificato che il classe 2000 è assente per via di una possibile cessione a titolo temporaneo per la prossima stagione. L’allenatore è un fermo sostenitore del giocatore, tanto che lo avrebbe voluto in prestito la scorsa stagione quando era alla guida del Derby County, e spera che possa giocare un elevato numero di partite in qualche altra squadra.

Foto Daily Star