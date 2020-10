Chelsea, presentata la lista Champions: ci sono tutti i “partenti”

Il Chelsea ha presentato la lista Champions all’Uefa. La compagine londinese ha inserito nei 23, tutti i partenti, considerati quasi un esubero dal club.

Si va da Emerson Palmieri, vicino alla Juventus, a Marcos Alonso, più volte accostato all’Inter. Così come Giroud, entrato in orbita Juve quando non si sbloccava l’attaccante. Ovviamente presente Kantè e il portiere Kepa, nonostante la panchina delle ultime uscite.

Questa la lista completa dei blues:

LISTA A

Kepa

Rudiger

Alonso

Christensen (cresciuto nel club)

Jorginho

Thiago Silva

Kanté

Abraham (cresciuto nel club)

Pulisic

Werner

Caballero

Tomori (cresciuto nel club)

Zouma

Mendy

Kovacic

Giroud

Chilwell (cresciuto in un club inglese)

Ziyech

Azpilicueta

Havertz

Emerson Palmieri

LISTA B

Mount

Hudson-Odoi

Gilmour

James

Fonte Foto: Twitter Chelsea