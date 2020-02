Chelsea: out Kanté. Problema all’adduttore, presto ulteriori esami

Tegola in casa Chelsea.

Come lo stesso tecnico Frank Lampard ha dichiarato a margine della sconfitta contro il Manchester, “Kanté ha accusato un problema all’adduttore e non sta affatto bene, al più presto sarà sottoposto agli esami“, il rischio è di perdere il centrocampista per la delicata sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Nei prossimi giorni saranno eseguiti gli esami di rito ma le sensazioni in casa londinese non sono positive.

Foto: Independent