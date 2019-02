Chelsea, ecco la sanzione per Kepa: una settimana di stipendio in beneficenza

E’ arrivata la sanzione del Chelsea per Kepa, il portiere spagnolo protagonista dell’episodio della mancata sostituzione durante la finale di Carabao Cup contro il Manchester City. Il club inglese ha deciso di sanzionare Kepa con una settimana senza stipendio, soldi che finiranno in beneficenza alla Fondazione Chelsea. Ecco il comunicato ufficiale: “Il Club ha preso la decisione di multare Kepa detraendo una settimana di retribuzione e donandola alla Fondazione Chelsea”.

Kepa Arrizabalaga and Maurizio Sarri have tonight issued follow-up statements following Sunday's Carabao Cup final…

