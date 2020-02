Chelsea, Marina Granovskaia: “Ziyech nostro principale obiettivo, felice dell’operazione”

Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich al Chelsea, ha dato il benvenuto ad Hakim Ziyech attraverso i canali del club londinese: “Siamo felice di avere a disposizione Hakim da luglio: è stato un obiettivo primario del club in quest’ultima finestra di mercato. È stato costantemente uno dei giocatori più pericolosi in Europa negli ultimi anni, e lo abbiamo visto in prima persona nelle nostre due partite contro l’Ajax in Champions League. Auguriamo ad Hakim e all’Ajax tutto il meglio per il prosieguo della stagione e non vediamo l’ora di dargli il benvenuto a Stamford Bridge in estate”.