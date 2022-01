Chelsea-Liverpool, Klopp non sarà in panchina: dubbi sull’esito del tampone

Jurgen Klopp non siederà in panchina nel match di domani tra Chelsea e Liverpool a Stamford Bridge. Il tecnico dei reds si trova attualmente in isolamento dopo essersi sottoposto a tampone che ha dato esito dubbio. In isolamento anche alcuni membri dello staff, nessun positivo tra i calciatori. FOTO: Twitter Liverpool