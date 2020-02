Chelsea, le prime parole di Ziyech: “Orgoglioso e felice, faremo cose splendide. Ora penso all’Ajax”

Hakim Ziyech, un nuovo calciatore del Chelsea a partire dalla prossima stagione e attualmente all’Ajax, ha rilasciato le prime parole ai canali del club londinese: “Sono entusiasta e orgoglioso di aver firmato per una società così grande come il Chelsea. Sto già guardando avanti, alla prossima stagione, e spero che potremo davvero fare splendide cose assieme. Ora penso all’Ajax per chiudere al meglio questa avventura in Olanda”.

Foto: Chelsea Twitter