Chelsea-Lampard, una nostra anticipazione del 15 maggio

Chelsea-Lampard, come da noi anticipato, è ora ufficiale. Lo scorso 15 maggio, vi avevamo rivelato i contatti tra la formazione londinese e l’allenatore del Derby County per la panchina dei Blues per il dopo Sarri, e di come l’ex centrocampista avesse dato disponibilità immediata a prescindere dai problemi che il club inglese avrà sul mercato. Un lungo corteggiamento portato avanti anche grazie all’ok del Derby County, che aveva consentito ai Blues di avviare in modo ufficiale il discorso tra le parti per arrivare al fatidico sì, giunto pochi minuti fa.

Foto Twitter Chelsea