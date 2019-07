Chelsea, Lampard si presenta: “Amo questo club. Voglio dimostrare di essere pronto”

Il neo tecnico del Chelsea, Frank Lampard, si è raccontato nel corso di una conferenza stampa nel giorno del suo annuncio sulla panchina dei blues. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, riportate sul sito del club inglese: “Ringrazio il Derby County, lì ho vissuto una stagione davvero splendida. Non è stato facile andare via, ma per me tornare qui è fantastico, amo questo club. Sono stato chiamato al Chelsea dopo una sola stagione alla guida del Derby. Capirei se si dovesse parlare di questo, non è una cosa che succede spesso. Tuttavia, ho imparato molto nell’ultimo anno. So che dovrò mettermi alla prova e voglio dimostrare che sono pronto per questo club. Dovremo cercare di essere subito competitivi. Dobbiamo cominciare con l’intenzione di vincere. Se non ci credessi, allora non sarei qui. Vogliamo giocare la Champions League”.

Lampard ha poi parlato a proposito dell’addio di Eden Hazard, trasferitosi al Real Madrid: “Il club e i tifosi hanno rispettato la sua decisione. Eden ha dato tanto al Chelsea e gliene siamo grati. Quando perdi un grande calciatore devi concentrarti sulla squadra. Abbiamo tanti grandi talenti in rosa, ho a disposizione dei giocatori forti che possono riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Foto: twitter ufficiale Chelsea