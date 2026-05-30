Chelsea, la frecciatina all’Arsenal: “Venite a vedere la casa dei trofei”
30/05/2026 | 22:59:31
Il Chelsea non si risparmia dopo la sconfitta dei rivali dell’Arsenal in finale di Champions League: “Vieni e visita la casa dei trofei di Londra. Prenota il tuo tour allo Stadio di Stamford Bridge ora con il link nella nostra storia o bio”. E’ questo il messaggio condiviso sui social network dal club londinese. Un modo per lanciare una frecciata velenosa all’Arsenal, che dunque resta all’asciutto nell’Europa che conta, con zero Champions vinte.
foto x chelsea