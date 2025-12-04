Chelsea, ko pesante. Pedro Neto: “Siamo umani, sconfitta inaccettabile”

04/12/2025 | 11:23:08

Brutta sconfitta per il Chelsea di Maresca che perde in Premier 3-1 in casa del Leeds e deve ridimensionare le proprie ambizioni.

Pedro Neto ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Loro sono stati migliori di noi in tutto stasera, è difficile da accettare. Dobbiamo imparare da questo. Dobbiamo schiarirci le idee perché può succedere. A volte succede, e abbiamo una brutta giornata. Oggi dobbiamo assumerci la responsabilità, tutti noi. A volte succede. Siamo umani. Abbiamo avuto un mese davvero buono; è solo una brutta giornata. Se chiedete ai giocatori, tutti vogliono vincere ogni partita, ma può succedere. Dobbiamo imparare da questa esperienza. Ora è il momento di concentrarci sul Bournemouth e di sistemare le cose sabato”.

Foto: sito Chelsea