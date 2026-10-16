Chelsea, James si è operato al ginocchio. La nota del club

16/10/2026 | 11:08:52

Il Chelsea ha diramato una nota ufficiale su James: “Il capitano Reece James è stato sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico al ginocchio. Il ventiseienne era assente dalla partita di sabato vinta per 5-1 contro il Bournemouth a Stamford Bridge, in quanto si stavano svolgendo gli accertamenti medici a seguito dell’infortunio subito in allenamento. Tali accertamenti hanno confermato la necessità di un intervento chirurgico.Reece ha già iniziato il suo percorso di recupero e sarà supportato dallo staff medico del club a Cobham durante questa fase di riabilitazione. Tutti al Chelsea augurano a Reece una pronta guarigione e lo sosterranno nel suo percorso di ritorno in campo”.

foto sito chelsea