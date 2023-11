Chelsea, Jackson si racconta: “Da piccolo giocavo per strada. Cristiano Ronaldo una fonte d’ispirazione”

Nell’incisiva intervista al The Telegraph, il numero 9 del Chelsea Nicolas Jackson ha ripercorso con cura ogni fase della sua crescita come calciatore, narrando il percorso che lo ha portato sino alla sua attuale posizione nel mondo del calcio.

Sugli inizi: “Da piccolo giocavo con le scarpe da scuola o a piedi nudi. A 16 anni mia madre mi comprò i primi stivali. Erano di seconda mano, economici, non come quelli originali. Per di più, all’inizio non li usavo perché ero abituato a giocare senza. Mi ci è voluto un po’ di tempo, è stato strano”.

Su Cristiano Ronaldo: “Volevo essere come lui, ma era difficile assistere alle sue partite perché bisognava pagare. Andavamo tutti, un grande gruppo, a casa di un amico per vedere le partite del Real Madrid. Adoravo Cristiano, è un’ispirazione per me”.

Foto: Instagram Jackson