Chelsea, il messaggio della proprietà: “E’ stata una stagione deludente. Il nostro impegno resta, abbiamo un piano a lungo termine”

Dopo una stagione molto complicata conclusa al 12esimo posto in Premier League, la prioprietà del Chelsea con un comunicato ha tirato le somme dall’annata e gettato le basi per il futuro e per il prossimo campionato, che si prospetta decisivo. Ecco le parole: “La nostra promessa era di rendere orgogliosi i nostri tifosi e l’impegno resta, abbiamo un piano a lungo termine per il nostro club. Ovviamente, per la nostra squadra maschile la stagione è stata deludente e ci sono molte cose che possiamo e faremo meglio. Durante questi tempi difficili, i nostri tifosi hanno sostenuto i nostri giocatori e la nostra squadra in tutto il Paese e in Europa con una fede incrollabile. Non potremmo essere più grati per il vostro incredibile supporto”.

Foto: Chelsea logo