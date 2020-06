Chelsea: il giovane talento Anjorin prolunga fino al 2025

Tino Anjorin, stellina classe 2001 del Chelsea ha prolungato fino al 2025 con il club londinese. Centrocampista molto talentuoso e miglior marcatore della squadra riserve, era stato aggregato più volte alla prima squadra negli scorsi mesi. “E’ una bella sensazione. – ha commentato il ragazzo inglese di origine nigeriana – Sono qui da quando avevo sei anni e già calcare questi palcoscenici era bellissimo. Poi mi è stato offerto un altro contratto di cinque anni in più è incredibile. Non ho avuto esitazioni ma ho firmato subito perché giocare per il club dove ho sempre sognato di giocare è davvero speciale per me.”

Congratulations, Tino! ✍️👏 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 8, 2020

Foto: Goal.com