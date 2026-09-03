Chelsea, idea Barrios per il post Enzo Fernandez: pronti 100 milioni

03/09/2026 | 23:25:06

L’ultimo nome in casa Chelsea per sostituire Enzo Fernandez è quello di Barrios, secondo quanto riportato da AS. I londinesi non hanno trovato il sostituto di Enzo Fernandez, ceduto al Manchester City nelle ultime ore di mercato. Da capire le intenzioni degli spagnoli, che hanno blindato il centrocampista fino al 2030 con una clausola rescissoria da 500 milioni, visto che Simeone punta fortemente sul centrocampista. Ma i Blues sono pronti ad andare all’assalto a gennaio.

Foto: sito Atletico