Nervi tesi tra Higuain e David Luiz: Sarri abbandona furioso l’allenamento. Il video

Momenti di tensione in casa Chelsea a meno di 24 ore dalla finalissima di Europa League contro l’Arsenal. Durante la rifinitura sul campo di Baku, Gonzalo Higuain e David Luiz sono entrati in collisione dopo un’entrata energica del Pipita sul brasiliano. I due hanno discusso per qualche minuto, scatenando la furia di Maurizio Sarri: il tecnico dei blues ha lanciato per aria il suo cappellino e poi si è diretto negli spogliatoi lasciando la squadra ancora in campo. Di seguito il video:

https://twitter.com/btsportfootball/status/1133438563956211713

Foto: steemit