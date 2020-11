Chelsea, Havertz positivo al Covid-19

Brutte notizie in casa del Chelsea che poco prima della gara contro il Rennes ha saputo della positività di Kai Havertz al coronavirus. Il trequartista tedesco è andato subito in isolamento come da protocollo dopo i risultati. “Frank Lampard ha confermato che Kai Havertz è risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza il giocatore sta attraversando un periodo di auto isolamento e non è coinvolto nella partita di Champions League di questa sera contro il Rennes” così il club in un tweet.

Frank Lampard has confirmed Kai Havertz has tested positive for Covid-19. As a consequence the player is now undergoing a period of self-isolation and is not involved in tonight’s Champions League game versus Rennes.#CHEREN

