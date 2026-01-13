Chelsea, fari puntati sul talento del Feyenoord Hadj-Moussa

13/01/2026 | 16:35:37

Il Chelsea mette nel mirino Hadj-Moussa, l’esterno offensivo che sta vivendo un’ottima prima parte di stagione con il Feyenoord.Con sette gol e tre assist in 23 partite, l’ala destra si sta confermando uno dei migliori giocatori dell’Eredivisie. Come sottolinea Footmercato, la situazione potrebbe svilupparsi rapidamente per il giocatore,cresciuto nel settore giovanile dell’RC Lens e che potrebbe lasciare l’Eredivisie quest’inverno in caso di un’offerta soddisfacente da parte del Chelsea agli olandesi.

foto sito feyenoord

