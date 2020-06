Chelsea, ecco Werner: “Ci aspetta un futuro ricco di successi. Il Lipsia resterà nel mio cuore”

Timo Werner dal 1° luglio sarà un nuovo giocatore del Chelsea. L’attaccante tedesco, che concluderà la stagione di Bundesliga (non la Champions) con il Lipsia, ha parlato così al sito ufficiale dei Blues: “Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club. Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia, il club e i tifosi, per questi quattro anni fantastici. Saranno per sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione e di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo manager e ovviamente i tifosi del Chelsea. Davanti a noi c’è un futuro ricco di successi”.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! 👋 pic.twitter.com/WLcagJCHWt

— Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020