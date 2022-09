Chelsea, ecco Potter. L’allenatore è arrivato a Cobham, ora la firma sul contratto

Dopo l’esonero di Tuchel, Graham Potter è pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina del Chelsea. Il tecnico è arrivato proprio in questi minuti nel centro sportivo di Cobham, pronto a firmare il suo contratto. All’ormai ex allenatore del Brighton il compito di rilanciare i Blues dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, culminato con la sconfitta contro la Dinamo Zagabria nell’esordio in Champions League.

Foto: Sito Brighton