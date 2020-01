Conor Gallagher è stato ceduto allo Swansea in prestito dal Chelsea. Il centrocampista, classe 2000, ha giocato la prima parte di stagione al Charlton, in Championship, collezionando 6 gol e 3 assist in 26 presenze. Come si legge nella nota del club Blues, “il giocatore trascorrerà il resto della stagione in prestito con lo Swansea City“.