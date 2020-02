Chelsea, è ufficiale il colpo Ziyech: arriverà a luglio, all’Ajax 44 milioni

Il Chelsea piazza il colpo Hakim Ziyech: dopo le indiscrezioni (confermate) delle scorse ore, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il fantasista marocchino classe 1993 lascerà l’Ajax al termine della stagione per iniziare la sua avventura in Premier League. Pochi minuti dopo gli annunci dei due club, sono state rese note anche le cifre dell’operazione: i Blues verseranno nelle casse dei Lancieri 40 milioni di euro più 4 di bonus.

We have some Hakim Ziyech news… 👀

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2020