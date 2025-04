Come riferisce la BBC, il Chelsea sarebbe sotto investigazione da parte dell’Uefa per possibili violazioni del FPF. Infatti, il club londinese ha confermato di essere in contatto con il massimo organo continentale del calcio per delle verifiche su una potenziale violazione delle regole del Fair Play Finanziario. Nel mirino i risultati finanziari per l’anno che si è concluso a giugno 2024.

Foto: logo Chelsea