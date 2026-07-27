Chelsea, c’è fiducia per Danny Welbeck

27/07/2026 | 14:57:46

Il Chelsea si muove, secondo quanto riportato da David Ornstein per The Athletic, un obiettivo concreto è Danny Welbeck del Brighton&Albion. Attaccante centrale, cresciuto nell’Arsenal, potrebbe approdare sull’altra sponda di Londra. L’attaccante 35enne ha ancora 12 mesi di contratto e il Brighton è a conoscenza dell’interesse. Welbeck, sia come giocatore che come uomo spogliatoio, piace all’allenatore del Chelsea Xabi Alonso e, sebbene la situazione sia ancora in una fase iniziale, c’è ottimismo da entrambe le parti sulla possibilità di raggiungere un accordo.

foto sito brighton