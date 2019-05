Chelsea campione, la stampa inglese su Hazard: “Addio suggellato da un bacio”

La stampa inglese celebra il trionfo del Chelsea in Europa League, incentrando soprattutto le proprie aperture sulla grande prestazione del belga Eden Hazard, autore di una doppietta e vicino all’addio con i blues. “Un addio suggellato da un bacio”, titola il Daily Mail. “Ed è l’affare Real“, quanto emerge invece dalla prima pagina del The Sun, a proposito di un possibile trasferimento dell’esterno in Spagna. “L’addio di Hazard” è infine il titolo del Telegraph. Grande prestazione anche del francese Giroud, esaltato in patria dal quotidiano L’Equipe con il suo “Cuore di leone”.

Foto: twitter Chelsea