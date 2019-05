4-1 sull’Arsenal e trofeo innalzato sotto il cielo di Baku. E’ festa grande per il Chelsea di Maurizio Sarri che trionfa in Europa League al termine di una gara dominata contro i gunners. Dopo il triplice fischio del direttore di gara, scattano i festeggiamenti per i blues. Cori, risate e tanta emozione anche dentro lo spogliatoio dei ragazzi dell’ex tecnico del Napoli, che celebrano così una notte magica e indimenticabile.

Inside the dressing room straight after full-time! 🙌 📲 Watch it all in the app! #UELfinal — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2019

Foto: twitter ufficiale Chelsea