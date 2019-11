Chelsea, Batshuayi cambia idea: “Voglio restare anche se non gioco sempre. Mi sento a casa”

Michy Batshuayi, dopo aver aperto a un possibile addio a gennaio, cambia idea e manifesta apertamente l’intenzione di voler restare al Chelsea agli ordini di Frank Lampard. Queste le dichiarazioni del centravanti belga di origine congolese al The Sun: “È vero non sono un titolarissimo, non gioco sempre, ma voglio restare al Chelsea. Questo è il mio club e qui mi sento a casa. Amo profondamente questa società e non penso più a una possibile cessione”.