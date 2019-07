In Inghilterra sicuri: Chelsea, accordo per il rinnovo di Hudson-Odoi. Le cifre

Il Chelsea si appresta a blindare Callum Hudson-Odoi. Il talento classe 2000, sotto contratto con i blues fino al 30 giugno 2020, sarebbe pronto a firmare il rinnovo con il Blues per altri 5 anni. Dopo le recenti parole di Lampard (“Voglio che resti al Chelsea, sarà al centro del progetto”), ora dall’Inghilterra arrivano importanti conferme: come si legge tra le colonne dei principali tabloid, i Blues avrebbero raggiunto l’accordo di massima con Hudson-Odoi per il prolungamento contrattuale. Le cifre? Ingaggio di oltre 5,5 milioni di euro a stagione che potrà salire, al raggiungimento di determinati obiettivi, fino ad 11.

Foto: Twitter personale Jonathan Panzo