Chelsea, Abraham fuori per una puntura d’insetto

Il Chelsea dovrà fare a meno del suo capocannoniere, Tammy Abraham, anche per la sfida di domani sera con il Liverpool in FA Cup. Il motivo? Una puntura d’insetto. Lo ha detto il tecnico dei Blues, Frank Lampard, nella conferenza stampa della vigilia. L’attaccante di origini nigeriane ha segnato 13 gol in questa stagione, ma è a secco da due mesi. Il tecnico ha provato a scongiurare anche un caso Kepa, commentando così le sue scelte in porta: “Ogni giocatore ha il destino nelle sue mani, si sta allenando bene ma lo sta facendo anche Willy Caballero. Non posso accontentare tutti, ho un gruppo di 20 giocatori. Deve continuare a essere il professionista che è sempre stato”.

Foto: Twitter Chelsea