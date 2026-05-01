Cheddira: “Vittoria troppo importante. Felice ed emozionato per il gol”

02/05/2026 | 00:12:08

Walid Cheddira, attaccante del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Pisa. La sua analisi: “Mi sono commosso dopo il gol, è stata un’emozione enorme. Facciamo tanti sacrifici, i tifosi vogliono solo vittoria e punti, noi lavoriamo tantissimo per regalare queste soddisfazioni a loro. Questi giorni di ritiro abbiamo lavorato intensamente. La cosa più importante era conquistare i tre punti, siamo stati bravissimi a portarli a casa. In campo si è vista unione d’intenti, tutti quanti abbiamo dato qualcosa in più”.

Foto: X Lecce