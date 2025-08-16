L’indiscrezione: Cheddira, l’Udinese migliora l’offerta

16/08/2025 | 12:07:10

Walid Cheddira lascerà il Napoli e su questo siamo abbastanza d’accordo. Ma siccome è stata fatta un po’ di confusione cerchiamo di ripristinare un minimo di ordine: dopo qualche tentativo a vuoto di un paio di club stranieri, negli ultimi tre o quattro giorni l’Udinese ha mosso passi importanti e ora insiste per chiudere. I friulani, però, vogliono il via libera per il prestito con diritto di riscatto mentre il Napoli preferirebbe la formula con obbligo. Ieri all’ora di pranzo abbiamo anticipato l’inserimento a sorpresa della Cremonese che prenderebbe Cheddira a titolo definitivo. L’Udinese ha memorizzato e prepara un rilancio, negli ultimissimi minuti ha deciso di alzare offerta pagando prestito per andare a dama. Vedremo se ci sarà un’eventuale risposta della Cremonese – ora l’Udinese avanza – e soltanto in quel momento verranno programmate le visite mediche per l’attaccante in uscita da Napoli.

Foto: Instagram Cheddira

