Cheddira, quando ADL trova l’accordo con ADL per un calciatore già suo

Walid Cheddira è rimasto al Bari, malgrado fosse stato accostato a diversi club già a gennaio. Tutti diversi dal Napoli, ovviamente. Abbiamo letto di Lazio, Torino e altri ancora: nulla di vero, infatti è rimasto dov’è. Abbiamo sempre aggiunto che qualsiasi decisione sarebbe spettata al Napoli, com’era giusto che fosse, parliamo della stessa proprietà. E il discorso vale anche per Caprile, in un caso e nell’altro il Napoli deciderà con calma la valutazione nelle prossime settimane o mesi. Ovviamente sono due profili che intrigano, e non poco, per il grande contributo che stanno dando nell’attuale torneo di Serie B. Ma ci mancava questo passaggio che abbiamo letto dieci volte perché stentavamo a crederci, ovvero che entro fine gennaio il Napoli avrebbe bruciato la concorrenza trovando l’intesa con il Bari e con l’attaccante marocchino. Quindi ADL avrebbe trovato l’intesa con ADL su un calciatore che è già suo: la più bella battuta di un calciomercato, quello appena concluso, molto complicato e particolare.

Foto: Instagram ufficiale Bari