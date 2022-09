Cheddira: “Non mi pongo limiti. I miei gol? È più importante che il Bari stia facendo bene”

Walid Cheddira, che in poco più di un mese ha siglato già nove gol con la maglia del Bari, tra campionato e Coppa Italia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Le mie reti? Per me è più importante che il Bari stia facendo bene, che sia imbattuto, siamo partiti con il piede giusto. Fare gol mi rende felice. Ma sono contento anche quando offro un assist. Classifica cannonieri? Voglio restare tranquillo. Quelli sono pensieri pericolosi. Fai bene se stai bene dentro”.

L’attaccante si è espresso poi sui propri obiettivi: “Vi sembrerà strano, ma non mi pongo limiti. Voglio fare meglio possibile, in partita e in allenamento. So di essere ancora ai nastri di partenza, o quasi. Il gol che mi ha procurato maggiore soddisfazione? In assoluto, è stato gratificante dimostrare il mio valore a quelli che non credevano in me”.

Foto: Instagram Bari