Cheddira: “Il gol all’inizio ha indirizzato la gara. Potevamo subito pareggiare. Di Gregorio ha fatto una grande parata”

09/05/2026 | 23:34:40

Wlaid Cheddira ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara con la Juventus.

Queste le sue parole: “Non so nemmeno io come l’abbia presa Di Gregorio. Dal campo non ho capito dove gli fosse sbattuta. L’importante è essersi trovati lì pronti al momento, abbiamo fatto una gara come il nostro solito. Abbiamo combattuto fino alla fine, peccato il goal preso all’inizio che l’ha indirizzato verso di loro. Ma abbiamo avuto un atteggiamento giusto ed è quello che ci serve per queste ultime gare per arrivare al nostro obiettivo”.

Tutta Lecce rimane nella stessa direzione…

“Si i nostri tifosi ci sono sempre soprattutto in casa, ma anche fuori. Sono sempre presenti in tantissimo. Vogliamo farlo e vogliamo dargli questa grandissima gioia perché se lo merita, ce lo meritiamo anche noi. Dobbiamo essere concentrati e lottare fino all’ultimo per poi cercare di dare il massimo in campo”.

Dove dovete fare i punti per restare in serie A?

“I punti sono nascosti in tutte le partite, noi entriamo con un unico obiettivo quello di cercare di fare il massimo per portare punti a casa perché lo abbiamo visto, ogni partita può darti qualcosa soprattutto in questa corsa salvezza che stiamo facendo”.

Foto: X Lecce