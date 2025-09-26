Cheddira: “Ho scelto il Sassuolo, ma avevo diverse possibilità. Mio padre mi corregge gli errori in campo”

26/09/2025 | 22:05:29

Walid Cheddira ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Sassuolo: “L’idea di venire qui nasce perché alla fine del mercato avevo diverse possibilità tra cui scegliere e ho scelto appunto Sassuolo, una società molto importante, in Italia davvero fra le migliori. Qui posso dare il massimo del mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo finale. Mister Grosso appena arrivato mi ha subito dato il benvenuto, mi ha fatto subito sentire a casa e questa è una cosa molto importante, mi ha trasmesso grande fiducia. In campo è un allenatore molto preparato e i suoi allenamenti mi piacciono tanto perché combina la parte tattica, fisica e tecnica in tutti gli allenamenti e questa mi piace molto. Il Sassuolo dovrà affrontare un campionato molto difficile perché sappiamo tutti la difficoltà della Serie A, però mettendo il massimo impegno e lottando partita per partita il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria per poi ripartire e riportare questo club dove merita. Noi siamo una famiglia molto unita, molto legati tra di noi, ci seguiamo spesso, ci vediamo spesso. Mio padre appunto quando era più piccolo e anche nella sua adolescenza giocava a calcio in Marocco e comunque ogni tanto quando vede le mie partite mi dà sempre dei consigli appunto per migliorare e per fare sempre meglio”.

FOTO: X Sassuolo