Cheddira-Frosinone, la trattativa procede. E l’attaccante dà priorità

30/07/2026 | 23:15:24

Walid Cheddira e il Frosinone. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un contropiede in corso da parte del club tornato in Serie A. Anche oggi ci sono stati contatti fitti, il Napoli ha dato apertura e il diretto interessato ha messo in cima alla lista il Frosinone rispetto alle proposte arrivate dalla Serie B e anche dall’estero. Si sta cercando un’intesa soprattutto sull’ingaggio, persiste fiducia per arrivare a un accordo completo.

Foto: X Lecce