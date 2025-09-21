Cheddira: “Bravi a tenere testa all’Inter. Dobbiamo ripartire dal finale di questa partita”
21/09/2025 | 23:50:31
Walid Cheddira, attaccante del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta al Meazza contro l’Inter.
Queste le sue parole: “Sicuramente ci dà fiducia per il proseguimento del campionato. Abbiamo tenuto testa all’Inter per ampi tratti della partita”
Potete anche rischiare qualcosa in più?
“Sicuramente questa è una delle cose su cui con il mister lavoriamo di più. Siamo contenti per come abbiamo chiuso la partita e ci portiamo a casa questo”.
Come vive la concorrenza?
“Io vedo solo 28 compagni che lavorano insieme per il Sassuolo. Mi sono posto obiettivi di squadra e aiutare il Sassuolo a fare punti. Il Sassuolo è una famiglia e un gruppo di grandi uomini”
Spera ancora nella Nazionale?
“Si e vedremo se capiterà ancora di far parte del Marocco”
Che differenze vede tra Inter e Napoli?
“Non sono io a dire se è l’Inter la favorita per lo scudetto. Lo dirà il campo. Sono contento di aver tenuto testa all’Inter con i compagni”.
Foto: sito Sassuolo