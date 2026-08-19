Cheddira, arriva il rilancio Frosinone annunciato a fine luglio

19/08/2026 | 15:33:26

Walid Cheddira e il Frosinone. Il Verona ancora non ha chiuso, nel frattempo è arrivato il rilancio del Frosinone preannunciato in esclusiva il 28 luglio. Una situazione che potrebbe portare alla definita svolta, anche se dobbiamo aspettare i definitivi accordi tra i due club. Ma lo scatto del Frosinone può essere quello decisivo, l’unica squadra di Serie A che ha seguito la situazione con estrema attenzione e che si è mossa negli ultimi minuti per anticipare la concorrenza. Per Cheddira si tratterebbe di un ritorno in Ciociaria.

Foto: X Lecce