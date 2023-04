Cheddira: “Ai Mondiali contro la Spagna è stato clamoroso, momenti che non dimenticherò mai”

L’attaccante del Bari, Walid Cheddira, ripercorre l’emozionante mese del Mondiale del suo Marocco, arrivato poi quarto dietro Argentina, Francia e Croazia: “L’esordio con la Spagna. Ma ancor prima quando ho saputo della convocazione: è stato un momento strepitoso che non dimenticherò mai. La mia convocazione non era assolutamente certa. Il mio nome è stato chiamato per penultimo”.

Sul momento più bello: “La vittoria con la Spagna ai rigori. Lì è stato clamoroso”.

Foto: Instagram Bari