Che succede al Real Madrid? Si salva solo in Europa, ma è dominio Barcellona in Spagna

Su 30 punti disponibili il Real Madrid ne ha conquistati solo 18 dopo la ripresa della Liga post Mondiale. La squadra di Carlo Ancelotti ha così visto aumentare il proprio gap dalla capolista Barcellona di ben sette lunghezze. In Spagna la squadra blaugrana è tornata ad essere protagonista e ad avere la meglio su qualsiasi scenario possibile con i rivali di sempre: il campionato sembra ormai indirizzato verso la Catalogna, la Supercoppa spagnola invece è stata già portata a casa con un netto 3-1 nel mese di gennaio. Anche in Copa del Rey il Barcellona di Xavi si è aggiudicato l’andata della semifinale giocata al Bernabeu.

Solo nella solita Europa il Real Madrid sembra essere lo stesso di sempre. La manita inflitta ad Anfield nell’andata degli ottavi di Champions League è stata clamorosa, con i Blancos capaci di rimontare il 2-0 iniziale fino al 2-5 finale. Il ritorno contro il Liverpool di Klopp dovrebbe essere una formalità e così la Champions diventa il primo obiettivo principale del Real di Ancelotti. Anche se in Spagna le cose sembrano non andare per il verso giusto, mai a dare per spacciato il Real in Europa.

Foto: Twitter Ancelotti