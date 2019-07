Che sorpresa: il Benevento batte il Napoli, decide Vokic nel finale

Che sorpresa allo Stadio Comunale di Carciato. Davanti ad un nutrito numero di tifosi, il Napoli esce infatti sconfitto dal match contro il Benevento. Dopo essere passato in vantaggio al 20′ grazie alla rete dello spagnolo Callejon, i partenopei sono stai raggiunti sul pari da Coda. L’attaccante delle streghe sfrutta infatti al meglio una disattenzione di Maksimovic e realizza il gol del momentaneo 1-1, punteggio sul quale si chiude la prima frazione. Nel secondo tempo, i ragazzi allenati dal neo tecnico Filippo Inzaghi sono poi riusciti a completare la definitiva rimonta nel finale. Dopo essersi esibito in un bel dribbling al limite dell’area di rigore, il trequartista Dejan Vokic, classe ’96 sloveno, batte il portiere Contini con una conclusione mancina e regala una bella vittoria alla propria squadra. Dopo l’iniziale vantaggio, invece, i partenopei di Carlo Ancelotti non sono riusciti a chiudere la gara, rimediando una sconfitta nel finale.

Foto: twitter ufficiale Napoli