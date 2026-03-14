Che sorpresa: Ashley Cole, la leggenda Premier sulla panchina del Cesena

14/03/2026 | 23:18:59

Una grande sorpresa che vi abbiamo raccontato in esclusiva: Ashley Cole sulla panchina del Cesena al posto di Mignani. Una leggenda del calcio inglese, capace di vincere una Champions League e una Europa League con il Chelsea. Con i Blues ha vinto una volta la Premier e due con l’Arsenal, detiene inoltre il record di FA Cup vinte, ben sette, poi anche tre Community Shield e una League Cup. Classe 1980, Ashley Cole è stato uno dei migliori terzini sinistri inglesi di tutti i tempi. Nato nei sobborghi di Londra da genitori originari delle Barbados, in carriera ha vestito le maglie dell’Arsenal (156 presenze), del Crystal Palace (14 presenze), del Chelsea (229 presenze), dopo l’addio alla Premier lo abbiamo visto in Italia nella Roma (una stagione e mezza con 11 presenze), poi l’esperienza a Los Angeles per vestire la maglia dei Galaxy. Ha chiuso la carriera da calciatore nel Derby County. Ha vestito la maglia dell’Inghilterra per 107 partite, disputando tre mondiali. Dopo il ritiro ha fatto ritorno al Chelsea come allenatore dell’Under-15. Il 27 luglio 2021 entra nello staff di Lee Carsley, allenatore della Nazionale Under-21 inglese, continuando comunque il suo cammino nelle giovanili dei Blues. Dal 3 febbraio 2022 al 23 gennaio 2023 è assistente di Lampard all’Everton.

fot insta ashley cole