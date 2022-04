Che lotta in Serie B: quanto vale la promozione in A? Ecco le cifre

Imperversa la lotta promozione in Serie B (oggi in campo), che vede le prime 6 – dalla Cremonese al Brescia – racchiuse in appena quattro punti. Solo due saliranno direttamente in Serie A, mentre la terza promossa sarà decretata, come di consueto, dai playoff. Detto ciò, quanto vale il passaggio alla massima Serie ? I colleghi di Calcio e Finanza, seguendo la Legge Melandri, hanno ricapitolato la spartizione dei diritti tv (che, per il prossimo triennio, ammonteranno a circa 940 milioni di euro) per i club impegnati nella massima serie.

una quota pari al 50% è ripartita in misura identica tra tutte le società partecipanti al campionato di Serie A (circa 470 milioni);

una quota pari al 15% sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato (circa 140 milioni);

una quota pari al 10%, sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati (circa 94 milioni);

una quota pari al 5%, sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento (circa 47 milioni);

una quota pari all’8%, sulla base dell’audience televisiva certificata da Auditel (circa 75 milioni);

una quota pari al 12%, sulla base degli spettatori paganti che hanno acquistato il titolo di accesso per assistere alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati (circa 113 milioni): le cifre degli spettatori in questo caso sono riferite al triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20 come deciso dai club della Lega Serie A.

Come cifra minima, dunque, i club neopromossi beneficeranno pro-quota di 23,5 milioni di euro, con ulteriori – ma ridotte – aggiunte derivanti dalle altre percentuali evidenziate.

Foto: Twitter Lega B