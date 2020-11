Che gol di Lazaro: tacco al volo e mossa dello scorpione

Una notte indimenticabile per Valentino Lazaro. L’ex esterno dell’Inter, dopo una parentesi non fortunata in Italia, ha deciso di tornare in Germania – dopo l’avventura con l’Herta Berlino – e vestire la maglia del Borussia Moenchengladbach. Nel pomeriggio è arrivato il suo primo gol con la maglia dei tedeschi: infatti il laterale nella gara contro il Bayern Leverkusen – persa 4-3 – ha infilato il portiere con un bellissimo colpo di tacco al volo, la classica mossa dello scorpione.

Foto: twitter Borussia M.